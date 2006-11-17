Ющенко терпить самодіяльність Януковича лише із тактичних міркувань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що забезпечення європейської і євроатлантичної інтеграції, а також наповнення реальним змістом статусу України як регіонального лідера, є для Ради національної безпеки і оборони винятково важливим завданням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні РНБО у Києві.

«Я розумію ті делікатності і виклики, які стоять в тому числі перед політичними силами в цьому питанні: як коректно, але динамічно нам варто наближати цю позицію як стратегічну. І я з терпінням ставлюсь до проявів, які не відповідають положенням Універсалу національної єдності, закону про основи національної безпеки – виключно із тактичних міркувань. Переконаний, що наш політичний діалог, порозуміння приведуть до того, що ми будемо мати консолідований, загальнополітичний зовнішній курс», - заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що подібні виклики існували не тільки перед Україною, але і перед багатьма націями, які блискуче з ними впоралися.

«Головне – це тримати “круглий стіл”, вести діалог і не розділяти сказане слово із тим ділом, яке ми творимо», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до присутніх, зазначивши, що такий підхід і буде відповіддю для виборців, для інтересів нації, а також цим підходом керівництво держави повинно керуватися у процесі визначення зовнішньополітичного курсу.

Як повідомляв УНІАН, у даний час в Києві проходить засідання РНБО.

Засідання проводить Президент України В.ЮЩЕНКО, також у ньому беруть участь прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, секретар РНБО Віталій ГАЙДУК, екс-секретар РНБО Володимир ГОРБУЛІН, перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, віце-прем`єр-міністр України - міністр будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО, голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, інші керівники центральних органів влади.