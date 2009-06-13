Янукович про пропозицію до Тимошенко: це був такий жарт

Пропозиція про підвищення вікового цензу до 50 років для кандидата в президенти була жартом, заявив у телепрограмі “Свобода на Інтері” вчора ввечері лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, коментуючи заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з цього приводу.

Він зазначив, що 5 червня «дійсно відбулася розмова» з Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він їхав в аеропорт і йому зателефонували щодо необхідності зустрітися. Зустріч відбулася з Ю.ТИМОШЕНКО «у присутності її помічника», додав він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що під час зустрічі він вкотре наголосив, що виступає проти виборів Президента України у парламенті та проти продовження повноважень Верховної Ради до 2014 року.

За його словами, також йшлося про те, що практично стає неможливим створення коаліції між Партією регіонів і БЮТ, «враховуючи ті розбіжності, які є між нашими політичними силами».

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, під час зустрічі «на столі лежала довідка, в якій було виписано, у яких державах є обмеження при виборах президента країни». За його словами, при цьому відбулася розмова, де «мені кажуть з такою посмішкою, що є пропозиція підняти віковий рівень до 40 років».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у відповідь він запитав: «А чому до 40, а не до 45 або 50?».

«Це був такий жарт. Які були думки в той час у Юлії Володимирівни, я не знаю, бо я не читаю думок у людей», - зазначив він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав: «Я пожартував, тому що я добре розумію, що Юлії Володимирівні у цьому році буде 49 років. Я сказав, чому не 50. І на цьому ми закінчили».

Як відомо, в інтерв’ю «5 каналу», яке вийшло в ефір 11 червня, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що “інша сторона (переговорів) наполягала на певних гарантіях, що Президент гарантовано буде від їх команди”. “Тобто, або вибори Президента в парламенті, а коли ми з цим не погодилися, нам запропонували обмеження вікового цензу для Президента на рівні 50 років», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.