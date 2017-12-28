РФ почала готуватися до анексії Криму ще на початку лютого 2014 - свідок

На засіданні Оболонського районного суду у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича було допитано заступника начальника штабу ВМС Анатолія Бургомістренка, який під час анексії Криму займав посаду начальника розвідувального управління командування ВМС.

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Як передає кореспондент УНІАН, Бургомістренко розповів, що Росія почала готуватися до захоплення Криму від початку 2014 року. А вже з 2 лютого 2014 року морем з материкової частини Росія до Криму почала здійснювати перекидання військової техніки та особового складу.

Крім того, він розповів подробиці захоплення українських військових частин на території Криму, блокування кораблями Чорноморського флоту РФ виходів з портів для того, щоб українські військові кораблі не змогли вийти в море.

Також він розповів, що у проросійських мітингах брали участь громадяни Росії, зокрема, студенти з РФ.

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Слід також зазначити, що адвокати Януковича намагалися зірвати допит свідка Бургомістренка: вони заявили, що у своїх показах Бургомістренко зачитує дані з протоколів його допиту на час досудового слідства.

Вони стверджували, що насправді свідок не дає покази, а озвучує те, що йому “надиктували” в Генпрокуратурі.

На що головуючий суддя Владислав Дев’ятко заявив, що свідок має право користуватися нотатками під час допиту.

Також адвокати Януковича намагалися долучити до справи Януковича ці нотатки.

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Проте суд відмовив, заявивши, що Бургомістренко є військовим розвідником і тому його особистий блокнот не може бути долучений до матеріалів справи.

Як і попередні свідки-військові, Бургомістренко зазначив, що головною перепоною тому, що військовослужбовці ЗСУ не могли протистояти захопленню військових частин стало те, що попереду російських спецпризначенців були цивільні особи, і в таких умовах військові не могли застосовувати силові методи протистояння.

Нагадаємо, збройна агресія РФ спрямована на захоплення Криму відбувалася у березні 2014 року.