Регіонал вважає, що цього разу у Януковича президентство не відберуть

Депутат від Партії регіонів Андрій Клюєв переконаний, що у 2004 році лідер регіоналів Віктор Янукович був законно обраний президентом України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер.

"У 2004 році Янукович був обраний законно президентом. Це факт. Те, що було рішення Верховного Суду – воно незаконне. Те, що був третій тур виборів президента – це незаконно", - переконаний депутат.

"Український народ дуже розумний, і якщо в цей раз буде чергове намагання відібрати перемогу у Януковича, я думаю, що всі українці піднімуться і не дадуть відбутися цьому беззаконню", - наголосив Клюєв.

Українська правда