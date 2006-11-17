За киянами підглядатимуть 40 тисяч камер

Київ планують оснастити відеокамерами, які стежитимуть за всім, що відбувається в підворіттях, на проспектах і в скверах, пише Сьогодні.

Таким може стати Київ, якщо влада дасть добро на реалізацію програми «Безпечне місто», якою займається управління надзвичайних ситуацій.

Система покликана «висліджувати» злодіїв і вбивць, фіксуючи їх злочини на плівку, а потім посилати на місце події міліцію, рятувальників і медиків.

Система буде сполучена з базами даних про жителів міста. Чиновники запевняють, що досьє заведуть тільки на злочинців, проте немає гарантії, що туди не потраплять звичайні громадяни.

За оцінками фахівців, Києву необхідно встановити 35-40 тисяч таких відеокамер. Одна відеокамера з установкою і підключенням обійдеться мінімум в 1 тисячу доларів.

Депутати Київради доручили фахівцям зробити підрахунки і обґрунтувати необхідність установки системи.

Міліція просить КМДА виділити 17 млн. гривень для установки 168 відеокамер в найбагатолюдніших місцях. На думку правоохоронців, спочатку система не зменшить кількості злочинів, проте розкривати їх стане набагато легше.

Серед «міст під спостереженням» - Лондон, Москва, Санкт-Петербург, Перм, Тель-Авів. Пілотний проект з початку року реалізують у Донецьку.

Київський портал