Ющенко хоче, щоб РНБО розвивала ВПК
14:49, 17 листопада 2006Політика
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Президент окреслив принципові завдання
Принциповим завданням Ради національної безпеки і оборони Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає роботу з розвитку військово-промислового комплексу України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні РНБО у Києві.
Зокрема, за словами Президента, військово-промисловий комплекс і блок питань військово-технічного співробітництва України потребують «реальної і потужної підтримки».
В.ЮЩЕНКО наголосив, що державі необхідна концепція розвитку ВПК для забезпечення її місця на зовнішніх ринках і поступового здобуття нових позицій. «Це принципове завдання РНБО», - підкреслив Президент.
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