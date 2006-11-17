Ющенко хоче, щоб РНБО розвивала ВПК

Принциповим завданням Ради національної безпеки і оборони Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає роботу з розвитку військово-промислового комплексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні РНБО у Києві.

Зокрема, за словами Президента, військово-промисловий комплекс і блок питань військово-технічного співробітництва України потребують «реальної і потужної підтримки».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що державі необхідна концепція розвитку ВПК для забезпечення її місця на зовнішніх ринках і поступового здобуття нових позицій. «Це принципове завдання РНБО», - підкреслив Президент.