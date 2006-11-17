Український газ будуть продавати, як скаже уряд
Заява голови правління Укрнафти
ВАТ «Укрнафта» готове реалізовувати весь природний газ власного видобутку «так, як вирішить уряд».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління ВАТ «Укрнафта» Ігор ПАЛИЦЯ сьогодні журналістам у Києві.
«Ми готові, згодні і хочемо продавати газ так, як вирішить уряд - на аукціонах, або це будуть прямі договори з підприємствами з газозабезпечення… Ми будемо виконувати всі рішення уряду», - заявив І.ПАЛИЦЯ.
При цьому він додав: «єдине, що хотілося б, щоб при цьому були враховані розрахунки собівартості видобування газу в компанії, які підтверджені всіма перевірками КРУ і податкової, і компанія не зазнавала б прямого збитку від продажу цього газу».
Як повідомляв УНІАН, 27 вересня «Укрнафта» вперше реалізувала товарний горючий природний газ для потреб населення на спеціалізованому аукціоні на біржі.
Як зазначив у коментарі журналістам начальник управління реалізації нафти і газу «Укрнафти» Андрій КУЩ.
За його словами, «Укрнафта» була ініціатором аукціону, який був проведений вперше в України, відповідно до норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік», за відповідною ліцензією і граничними цінами НКРЕ, а також на виконання відповідного рішення уряду. При цьому він висловив упевненість, що надалі кількість учасників таких аукціонів збільшуватиметься.
Водночас, А.КУЩ поки що не повідомив, з якою періодичністю проводитимуться аукціони. «Сподіватимемося, що уряд і держава сприйме це як позитив, і ми одержимо відповідну підтримку, а така практика набуде статусу постійної», - зазначив він.
Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.
У 2005 році «Укрнафта» збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 3,1%, або на 94,9 тис. тонн, порівняно з 2004 роком до 3120,5 тис. тонн, а також скоротила видобуток природного газу на 2,3%, або на 78,1 млн. кубометрів, порівняно з 2004 роком до 3271,9 млн. кубометрів.
50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».