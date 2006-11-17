Турчинов виграв суд у Луценка

Печерський районний суд Києва задовольнив позов першого заступника керівника БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА проти міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Керівник юридичного департаменту БЮТ Андрій ПОРТНОВ повідомив, що у позові О.ТУРЧИНОВ звинувачував Ю.ЛУЦЕНКА у розповсюдженні недостовірної інформації у зв`язку із заявами міністра внутрішніх справ щодо незаконного прослуховування СБУ під керівництвом О.ТУРЧИНОВА розмов високопосадовців з урядів України та Росії.

За словами А.ПОРТНОВА, суд встановив, що ця інформація не відповідає дійсності і порушує права О.ТУРЧИНОВА. Суд зобов`язав Ю.ЛУЦЕНКА надрукувати спростування цієї інформації у виданні "Дзеркало тижня", на шпальтах якої міністр звинувачував О.ТУРЧИНОВА.

Як заявив А.ПОРТНОВ, "на фоні підтверджених Генпрокуратурою звинувачень у корупційній діяльності та неодноразовому доведенні судами фактів наклепницької діяльності вибір у ЛУЦЕНКА невеликий: відбути покарання або пройти примусове лікування".

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