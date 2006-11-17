ПОРА проведе екскурсію місцями «бойової слави» Помаранчевої революції

Субота, 18 листопада, 13:00 ПОРА проведе екскурсію для журналістів місцями «бойової слави» Помаранчевої революції, на якій ознайомить їх із досі невідомими фактами й подробицями тих часів. Журналістам розкажуть про «закулісні» моменти й таємниці революції. Маршрут екскурсії: • Контрактова площа. • Майдан Незалежності. • Кафе «Шато» - штаб польових командирів. Міцна кава та тістечко. • Вул. Лютеранська – славнозвісний паркан під будівлею тодішньої Адміністрації Президента Кучми. • Будинок Уряду. • Верховна Рада України. • Вул. Десятинна. • Приміщення ЦВК. • Конча-Заспа (дача Леоніда Кучми). Завершити екскурсію планується шашликами та вином від азербайджанських друзів у Конча-Заспі. Попередня акредитація: (067) 509 57 36, Мар’яна Почтар Збір журналістів: 12:30, офіс ГП ПОРА, вул. Фролівська, 9-11 (на куті з Андріївським узвозом) Прес-секретар Громадянської партії "ПОРА" Мар`яна Почтар (067) 509 57 36, press@pora.org.ua

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