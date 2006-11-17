ПОРА проведе екскурсію місцями «бойової слави» Помаранчевої революції

15:58, 17 листопада 2006
Політика
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 Субота, 18 листопада, 13:00

 

ПОРА проведе екскурсію для журналістів місцями «бойової слави» Помаранчевої

 революції, на якій ознайомить їх із досі невідомими фактами й подробицями

 тих часів. Журналістам розкажуть про «закулісні» моменти й таємниці

 революції.

 

Маршрут екскурсії:

 • Контрактова площа.

 • Майдан Незалежності.

 • Кафе «Шато» - штаб польових командирів. Міцна кава та тістечко.

 • Вул. Лютеранська – славнозвісний паркан під будівлею тодішньої

 Адміністрації Президента Кучми.

 • Будинок Уряду.

 • Верховна Рада України.

 • Вул. Десятинна.

 • Приміщення ЦВК.

 • Конча-Заспа (дача Леоніда Кучми).

 

Завершити екскурсію планується шашликами та вином від азербайджанських

 друзів у Конча-Заспі.

 

Попередня акредитація: (067) 509 57 36, Мар’яна Почтар

 

Збір журналістів: 12:30, офіс ГП ПОРА, вул. Фролівська, 9-11 (на куті з

 Андріївським узвозом)

 

Прес-секретар

 Громадянської партії "ПОРА"

 Мар`яна Почтар

 (067) 509 57 36,

 press@pora.org.ua

 

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