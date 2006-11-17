ПОРА проведе екскурсію місцями «бойової слави» Помаранчевої революції
Субота, 18 листопада, 13:00
ПОРА проведе екскурсію для журналістів місцями «бойової слави» Помаранчевої
революції, на якій ознайомить їх із досі невідомими фактами й подробицями
тих часів. Журналістам розкажуть про «закулісні» моменти й таємниці
революції.
Маршрут екскурсії:
• Контрактова площа.
• Майдан Незалежності.
• Кафе «Шато» - штаб польових командирів. Міцна кава та тістечко.
• Вул. Лютеранська – славнозвісний паркан під будівлею тодішньої
Адміністрації Президента Кучми.
• Будинок Уряду.
• Верховна Рада України.
• Вул. Десятинна.
• Приміщення ЦВК.
• Конча-Заспа (дача Леоніда Кучми).
Завершити екскурсію планується шашликами та вином від азербайджанських
друзів у Конча-Заспі.
Попередня акредитація: (067) 509 57 36, Мар’яна Почтар
Збір журналістів: 12:30, офіс ГП ПОРА, вул. Фролівська, 9-11 (на куті з
Андріївським узвозом)
Прес-секретар
Громадянської партії "ПОРА"
Мар`яна Почтар
(067) 509 57 36,