СДПУ(о) заявляє про грубу провокацію

Соціал-демократична партія України (об`єднана) спростовує інформацію про перехід 5 тис. членів Дніпропетровської обласної організації в Партію регіонів.

Про це сказано в заяві бюро Дніпропетровської обласної організації СДПУ(о), переданому УНІАН.

Члени бюро рішуче заявляють, що розтиражована 16 листопада т.г. інформація про масовий перехід у Дніпропетровській області членів СДПУ(о) в іншу політичну силу є грубою політичною провокацією. На їхню думку, «це не лише спроба обчорнити нашу партію, а й спроба вбити клин у відносини між політичними силами, які разом боролися за єдиного кандидата на президентську посаду в 2004-му році, ще рік тому, перебуваючи в опозиції, вели спільну і рішучу боротьбу проти політичних репресій та антисоціальних дій тодішньої влади».

Члени бюро також висловлює переконання, що Партія регіонів дасть відповідну політичну і моральну оцінку цій інформації.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада екс-керівник Дніпропетровської обласної організації СДПУ(о), чинний заступник голови обласної організації Партії регіонів Геннадій ГВОЗДЬОВ заявив кореспондентові УНІАН, що в Дніпропетровській області 5 тис. членів СДПУ (о) на чолі з лідером обласної організації залишили її лави і перейшли в Партію регіонів.

За його словами, перехід пояснюється „схожістю ідеологічних платформ” СДПУ(о) і Партії регіонів”. Г.ГВОЗДЬОВ зазначив, що заздалегідь попередив керівництво СДПУ(о) про вихід з партії. За даними Г.ГВОЗДЬОВА, зараз виконуючим обов`язки керівника Дніпропетровської обласної організації СДПУ(о) обраний 45-річний Ігор СКАЖУТІН, який обіймав цю посаду до 2001 року. Сам І.СКАЖУТІН від коментарів щодо ситуації в парторганізації відмовився.

38-річний дніпропетровський підприємець Г.ГВОЗДЬОВ очолював обласну організацію СДПУ(о) з грудня 2001 по жовтень 2006 року. Балотувався в Дніпропетровську обласну раду на виборах у березні 2006 року за списком СДПУ(о). Проте об`єднані соціал-демократи програли ці вибори.

На момент останніх виборів Дніпропетровська облорганізація СДПУ(о) налічувала 25 тис. членів, організація Партії регіонів – 42 тис. членів.