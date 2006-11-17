Рада Нацбезпеки перевела ЖКГ у політичну площину

Рада національної безпеки і оборони України визнала стан житлово-комунального господарства як такий, що становить потенційну небезпеку життєдіяльності населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова РНБО Віталій ГАЙДУК на брифінгу для преси за результатами сьогоднішнього засідання РНБО.

За його словами, РНБО також визнала, що рівень виконання законодавства та інших нормативно-правових актів з питань формування житлово-комунального господарства є незадовільним.

В.ГАЙДУК зауважив, що Рада нацбезпеки визначила пріоритетні завдання реформування житлово-комунального господарства. По-перше, це передбачає розвиток ринкових засад, вдосконалення системи у сфері надання житлово-комунальних послуг, системи управління ЖКГ, розвиток конкуренції, сучасних форм самоорганізації населення в цій сфері, поступову заміну пільг і субсидій на адресну допомогу грошовими виплатами та компенсацію вартості послуг; приведення тарифів на ЖКП до економічно обґрунтованого рівня з одночасним запровадженням комплексу заходів щодо зменшення витрат і зниження собівартості на відповідні послуги, вдосконалення системи соціального захисту.

В.ГАЙДУК також зазначив, що порушувалось питання підвищення якості надання комунальних послуг.

Говорячи про хід засідання, В.ГАЙДУК сказав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО висловив думку, що це також питання політичної площини, оскільки зачіпаються інтереси всього населення.