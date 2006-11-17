Янукович влаштував на засіданні РНБО ”бунт на кораблі”

Сьогодні на засіданні Ради з національної безпеки і оборони України прем`єр-міністр Віктор Федорович вимагав зняття з порядку денного розгляду питання про стан в житлово-комунальному господарстві.

При цьому Віктор Федорович посилався на статті Конституції, наголошуючи на тому, що це є питанням компетенції виключно Кабміну.

Свого шефа повністю підтримав Микола Азаров.

Із цього приводу Глава РНБОУ Віктор Ющенко заявив, що дане питання може бути зняте з розгляду за тієї умови, що Кабмін визнає, що не готовий відзвітувати перед уповноваженим Конституцією органом про свою діяльність. Після чого профільний віце-прем`єр Рибак заявив, що вони готові відзвітувати.

В решті-решт прем`єр-міністр України Віктор Янукович і спікер Верховної Ради України Олександр Мороз покинули засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Обком"