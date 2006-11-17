Верховна Рада проігнорувала заклик Ющенка

Верховна Рада сьогодні не розглядала президентський законопроект «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному парламенту розгляд цього законопроекту було передбачено після законопроекту «Про внесення змін до закону «Про телекомунікації» (щодо переліку загальнодоступних телекомунікаційних послуг).

Саме перед цим законопроектом парламент прийняв рішення про розгляд різних питань, коли народні депутати виступають із заявами та інформацією. В порядку денному законопроект про Голодомор йшов з приміткою «для включення до порядку денного та прийняття рішення» тобто, якщо б парламент підійшов до розгляду цього питання, то спочатку він мав би проголосувати включення його до порядку денного.

В інтерв’ю журналістам лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО зазначив, що різним політичним силам необхідно узгодити свої позиції з розгляду законопроекту про Голодомор, оскільки не можна «танцювати по могилах мертвих». Він вважає, що має йти мова про Голодомор українського народу, а не окремої нації. За словами депутата, він є молдованином за національністю і в його родині були люди, які загинули від Голодомору. На думку В.ЦУШКА, буде несправедливо, якщо вони не будуть визнані жертвами Голодомору.

У свою чергу, представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ в інтерв’ю журналістам назвав безвідповідальною позицію парламенту. На його думку, ВР «затягує розгляд даного питання». «Але таке свідоме затягування цього процесу, мені видається, дає Президенту усі підстави говорити про безвідповідальну позицію парламенту», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду.

16 листопада Віктор ЮЩЕНКО звернувся до народних депутатів України із закликом підтримати цей проект закону.

25 листопада в Україні відзначатимуть День пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів.