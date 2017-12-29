Голова Пентагону: військова роль США в Україні не змінюватиметься

Військова роль Сполучених Штатів Америки в Україні не змінюватиметься. Про це міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у п'ятницю під час спілкування з журналістами, повідомляє "Голос Америки".

"Зараз я не думаю, що військова роль США в Україні еволюціонуватиме. Зараз там перебувають наші військові тренери, які допомагають підготувати армію України до стандартів НАТО, і причина цього у тому, що ми хочемо переконатись, що Збройні сили України служать інтересам народу України", - сказав Меттіс.

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Міністр оборони США також прокоментував вплив на ситуацію в Україні летальної зброї, яку Вашингтон у грудні офіційно погодився продати офіційному Києву.

"Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя", - заявив Меттіс.

Як повідомляв УНІАН, український уряд неодноразово просив США надати переносні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin.

22 грудня телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн. доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США перейшли межу і "розпалюють війну".

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер підтвердив, що адміністрація Трампа прийняла рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів.