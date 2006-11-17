Павло Лазаренко - знову депутат

Сьогодні Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував постанову Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 18 липня 2006 року про дострокове припинення депутатських повноважень Павла ЛАЗАРЕНКА в обласній раді за адміністративним позовом адвоката Бориса ФІЛАТОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, головуюча на колегії суддів Апеляційного суду Валентина ТАМАКУЛОВА повідомила, що мотивувальна частина даної ухвали буде оприлюднена 24 листопада.

Б.ФІЛАТОВ звертався до Жовтневого райсуду з вимогою до Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії припинити депутатство П.ЛАЗАРЕНКА, оскільки той постійно проживає за межами в Україні.

П.ЛАЗАРЕНКО через своїх представників подав апеляційну скаргу на постанову Жовтневого суду.

Представник Б.ФІЛАТОВА в Апеляційному суді Олександр САНЖАРА заявив кореспонденту УНІАН, що подаватиме касаційну скаргу на сьогоднішню ухвалу суду до Вищого адміністративного суду України.