Єхануров: У Нашій Україні спрацювала технологія імені Тимошенко

Один з лідерів “Нашої України” Юрій ЄХАНУРОВ в інтерв’ю Українській правді сказав, що вказівка завершити першу частину третього з`їзду партії та перенести вирішення організаційних питань на три тижні пізніше надійшла від почесного голови НСНУ Віктора ЮЩЕНКА. Йдеться про той самий дзвінок ЮЩЕНКА, який “скинув” голова політради партії Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, і який пізніше перевели на телефон ЄХАНУРОВА.

“Коли відбулася ця розмова, якраз виступав Роман Безсмертний. Мене з`єднав Петро Ющенко. Ми спокійно, нормально переговорили з президентом. Він запитав: "Як іде з`їзд?". Я в двох словах йому розповів.

Президент сказав: "Треба з`їзд завершувати". Я кажу: "Роман Петрович тільки що сказав, що в березні проведемо ще один з`їзд". Президент відповідає: "Абсолютно раціональна пропозиція. Треба з`їзд завершувати, і все". Я кажу: "Тоді я ставлю питання про обрання ради, зараз за це проголосуємо, і все".

ЄХАНУРОВ і досі вважає, що “вся попередня президія "Нашої України" має іти у відставку, оскільки отримала негативну оцінку”. (Нагадаємо, що Юрій Іванович пропонував провести “очищення” партії ще рік тому).

Попри те, що на з’їзді були реалізовані спроби переформатувати НСНУ, ЄХАНУРОВ досі вважає, що “якщо цю чистку не зробити, то "Наша Україна" може померти від самоотруєння”.

“Я хотів би, щоб ви розуміли, – сказав політик, - у мене немає якихось особистих проблем ні з Порошенком, ні з Третьяковим, ні зі Жванією, ні з кимсь іншим. У мене нормальні людські відносини з ними. Але є питання політичної доцільності їх перебування у керівництві партії”.

Разом з тим ЄХАНУРОВ вважає, що виборча поразка Нашої України та падіння рейтингів: “мінус 8–10 відсотків за рахунок перебування певних людей у виборчому списку” спричинені зовнішніми факторами.

“Спрацювала технологія імені Юлії Володимирівни. Можна легко побачити, хто з цих подій скористався. Навряд чи виграв Зінченко, його просто використали в чорну. Я можу визнати – вони дуже потужно, класно спрацювали з точки зору піар–технологій.

Виникло питання сприйняття населенням певних осіб у "Нашій Україні". Політична доцільність диктувала, щоб ці хлопці відійшли від активної політики. Тоді би ми виграли вибори. А оскільки вони не відійшли, то негатив – скоріше за все, несправедливий – він спрацював”.