Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відмовився від мандата народного депутата України на користь посади мера столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Центральної виборчої комісії, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні подав до ЦВК заяву, у який просить комісію не реєструвати його як народного депутата України і виключити зі списків народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЦВК продовжила для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом до 1 грудня. «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (28 серпня - УНІАН) подав у ЦВК заяву з проханням продовжити термін реєстрації, а також надав додаткові документи, що свідчать про поважну причину для такого прохання, – ще не закінчилися судові розгляди за підсумками виборів мера Києва», - сказав представник прес-служби ЦВК.

У травні ЦВК вже продовжувала для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом до 1 вересня на підставі його заяви.