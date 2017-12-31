Турчинов побажав українцям, щоб новий 2018-й рік став роком досягнень і перемог
Секретар РНБО підкреслив, що «наші воля, розум, сила, мужність і працьовитість, помножені на нашу єдність, - ось формула розвитку великої, могутньої України, яка змусить всіх рахуватися зі своїми національними інтересами».
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов побажав українцям, щоб новий 2018-й рік став роком здобутків і перемог.
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Про це йдеться у переданому УНІАН вітанні Турчинова.
«Завершився черговий рік боротьби за свободу і незалежність. Ніхто, крім нас, українців, не зацікавлений у розбудові сильної незалежної України. І ніхто, окрім нас, цього не зробить!», - зазначив він.
Турчинов наголосив, що «наші воля, розум, сила, мужність і працьовитість, помножені на нашу єдність – ось формула розбудови великої, могутньої України, яка примусить усіх рахуватися зі своїми національними інтересами».
«Новий рік - це завжди очікування кращого, надія на здійснення мрій і сподівань. Тож нехай новий 2018-й рік стане роком наших здобутків і перемог! Нехай Господь благословить українців і Україну!», - зауважив секретар РНБО.