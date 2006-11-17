Партія регіонів: РНБО перевищила повноваження

Партія регіонів вважає, що Рада національної безпеки і оборони перевищила свої повноваження, включивши до розгляду на сьогоднішньому засіданні питання, які належать до компетенції Кабінету міністрів.

Про це заявив народний депутат з фракції Партії регіонів Володимир ДЕМИДКО, повідомляє сайт партії.

“Сьогодні на засідання РНБО були винесені питання, які відносяться до компетенції Кабінету міністрів України: питання ЖКГ, діяльності органів виконавчої влади з реалізації конфіскованого майна та інші. Таким чином, РНБО намагається потроху узурпувати владні повноваження Кабміну та керувати його діяльністю, надаючи йому при цьому необхідні вказівки», - сказав В.ДЕМИДКО.

Саме тому, зазначив він, РНБО виходить за межі власних повноважень, включаючи до свого порядку денного питання, які належать до компетенції Кабміну.

”У зв’язку з цим змушені будемо вважати за необхідне внести зміни до Законів України “Про основи національної безпеки України” та “Раду національної безпеки і оборони України””, - додав В.ДЕМИДКО.

За його словами, велике занепокоєння викликає той факт, що сьогодні діяльність Кабінету міністрів України – вищого органу у системі виконавчої влади - послідовно та систематично намагаються підпорядкувати Раді національної безпеки та оборони. Цей орган є координаційним органом при Президентові України й існує загроза надання йому непритаманних функцій щодо контролю над діями та рішеннями Кабміну.

В.ДЕМИДКО нагадав, що, зокрема, статтею 30 проекту Закону «Про Кабінет Міністрів України» в редакції Президента України визначалось, що Кабінет міністрів України у сфері національної безпеки і оборони підконтрольний РНБО, яка координує діяльність органів виконавчої влади у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКО відбулось засідання РНБО. На засіданні розглядались питання про стан житлово-комунального господарства України та основні напрямки його реформування, подальше співробітництва України в рамках СНД та інші питання.