Толстоухов очолить функціональне обстеження центральних органів

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 16 листопада утворив Координаційну раду з питань проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади та затвердив її посадовий склад. Очолює Координаційну раду міністр Кабінету Міністрів.

Координаційній раді доручено провести у місячний строк установче засідання, на якому розглянути та затвердити загальний план-графік проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, передбачивши заходи з проведення до кінця 2006 року функціонального обстеження міністерств та подання за його результатами пропозицій щодо підвищення ефективності їх управлінської діяльності.

Також Координаційна рада має забезпечити узгодження дій центральних органів виконавчої влади стосовно організації і проведення їх функціонального обстеження та підготовки за його результатами узагальнених пропозицій щодо реформування структури центральних органів виконавчої влади.

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