Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що “Президент ніколи не буде торгуватися ні щодо міністрів, ні щодо законодавчих актів”.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (18-24 листопада).

В.БАЛОГА нагадав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО подав у парламент свій варіант законопроекту про Кабінет міністрів, і “тут є поле для компромісів”. Але, за його словами, воно обмежується виключно цим питанням без притягнення інших “проблемних взаємозаліків”.

Також глава Секретаріату зауважив, що Президент ніколи не буде торгуватися щодо бюджету. Глава держави публічно визначив критерії, й у разі, якщо бюджет їм відповідатиме, то він бюджет-2007 підпише, сказав В.БАЛОГА. “І від того, чи говорить ЮЩЕНКО з прем’єром віч-на-віч, чи за круглим столом, його позиція в усіх згаданих вами питаннях є відомою і незмінною”, – зауважив він.