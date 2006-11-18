До Партії регіонів прийнято майже 5 тис. членів СДПУ(о)

Станом на 17 листопада поточного року до лав Партії регіонів у Дніпропетровській області прийнято майже 5 тисяч членів СДПУ(о).

Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби дніпропетровського обласного відділення Партії регіонів, текст якої передано агентству УНІАН.

У заяві зазначається: «Геннадію ГВОЗДЄВУ, секретареві дніпропетровського обкому СДПУ(о) партквиток члена Партії регіонів був вручений на партійній конференції 14 жовтня 2006 року. Г.ГВОЗДЄВ аргументував своє рішення перед партійцями бажанням виконати все обіцяне своїм виборцям. Враховуючи схожість ідеологій та виборчих програм, Г.ГВОЗДЄВ прийняв рішення залишити лави СДПУ(о) і продовжити свою роботу у Партії регіонів. Г.ГВОЗДЄВ є харизматичним лідером, за час своєї роботи зарекомендував себе як чесний та принциповий керівник, тому його перехід до Партії регіонів послужив прикладом для його однопартійців».

Як прокоментував УНІАН перехід членів СДПУ(о) до лав “регіоналів” лідер дніпропетровського обласного відділення Партії регіонів, народний депутат Олег ЦАРЬОВ, процес переходу членів інших партій до Партії регіонів спостерігається майже по всіх районах області. За його словами, йдеться “не лише про соціал-демократів об’єднаних, а й про інші партії, які на останніх виборах не подолали 3-процентний прохідний бар’єр.

О.ЦАРЬОВ назвав логічним, що на “біло-блакитному” сході України такі партії починають гуртуватися навколо однієї політичної сили, програма якої схожа на їхні власні програми. Такою силою, на думку О.ЦАРЬОВА, з чіткою вертикальною структурою і можливістю вирішувати практичні питання виборців є Партія регіонів.

«Я не можу заборонити людям вступати до Партії регіонів», - заявив О.ЦАРЬОВ.

Водночас, за його словами, дніпропетровське обласне відділення Партії регіонів готове співпрацювати з СДПУ(о), а також готове допомогти у пошуках приміщення для офісу обласної організації есдеків.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада екс-керівник Дніпропетровської обласної організації СДПУ(о), чинний заступник голови обласної організації Партії регіонів Геннадій ГВОЗДЄВ заявив кореспондентові УНІАН, що в Дніпропетровській області 5 тисяч членів СДПУ(о) на чолі з лідером обласної організації залишили її лави і перейшли у Партію регіонів.

Г.ГВОЗДЄВ зазначив, що заздалегідь попередив керівництво СДПУ(о) про вихід з партії. За даними Г.ГВОЗДЄВА, зараз в.о.керівника Дніпропетровської обласної організації СДПУ(о) обраний 45-річний Ігор СКАЖУТІН, який обіймав цю посаду до 2001 року. Сам І.СКАЖУТІН від коментарів щодо ситуації в парторганізації відмовився.

17 листопада бюро Дніпропетровської обласної організації СДПУ(о) виступило із заявою, у якій спростувало інформацію про перехід 5 тисяч членів дніпропетровської облорганізації в Партію регіонів

Як ідеться у заяві, інформація про масовий перехід у Дніпропетровській області членів СДПУ(о) в іншу політичну силу є грубою політичною провокацією. «Це не лише спроба обчорнити нашу партію, а й спроба вбити клин у відносини між політичними силами, які разом боролися за єдиного кандидата на президентську посаду в 2004-му році, ще рік тому, перебуваючи в опозиції, вели спільну і рішучу боротьбу проти політичних репресій та антисоціальних дій тодішньої влади»,заявили члени бюро, висловивши переконання, що Партія регіонів дасть відповідну політичну і моральну оцінку цій інформації.

На момент останніх виборів Дніпропетровська облорганізація СДПУ(о) налічувала 25 тис. членів, організація Партії регіонів – 42 тис. членів.