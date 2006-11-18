Микола Ткач вийшов з Нашої України

Колишній голова Чернівецької облдержадміністрації, екс-голова облорганізації партії „Народний Союз Наша Україна” Микола ТКАЧ заявив про свій вихід з партії.

Як пишуть чернівецькі друковані ЗМІ, таке рішення М.ТКАЧ прийняв одразу після зїзду НСНУ, який відбувся 11 листопада у Києві.

У своїй заяві про вихід із партії М.ТКАЧ зазначає, що третій з’їзд НСНУ „цілком справедливо визнав роботу президії та Ради партії незадовільною”, однак, на його думку, „партією продовжує керувати та сама група людей, яка і призвела її до стратегічної поразки і втрати авторитету в суспільстві”.

„За таких обставин я вважаю за неможливе свою подальшу роботу в НСНУ і оголошую про свій вихід з партії, із фракції НСНУ у Чернівецькій області, складаючи з себе обов’язки голови фракції”, йдеться у заяві.

На прес-конференції у Чернівцях нинішній голова Чернівецької облорганізації НСНУ Борис БАГЛЕЙ заявив, що зробить все для того, „щоб Микола ТКАЧ забрав свою заяву”, при цьому визнавши, що нині партія перебуває „у піку свого кризового показника”.

Довідка УНІАН. М.ТКАЧ очолював облорганізацію НСНУ з часу її утворення по червень 2006 року і був головою Чернівецької облдержадміністрації з лютого 2005 по червень 2006 року. М.ТКАЧ неодноразово публічно підкреслював, що на посаді губернатора був протеже тодішнього держсекретаря України Олександра ЗІНЧЕНКА, у якого свого часу був науковим керівником у Чернівецькому державному університеті ім.Ю.Федьковича.

Залишаючи у червні цього року посаду голови облорганізації НСНУ, своє рішення М.ТКАЧ пояснив, що окремі люди в партії „у значній мірі здали ідеали революції, заради яких виходили на майдани у Чернівцях та Києві”. За його словами, причиною поразки «нашоукраїнців» на минулих виборах своїм ідеологічним супротивникам – «регіоналам» став „розкол у помаранчевій команді”, вину за який „у Києві несправедливо поклали на Олександра ЗІНЧЕНКА, який лише означив те, що вже об’єктивно склалося”.