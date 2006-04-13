Третьяков вважає, що Березовський виконує замовлення з Києва

Член політради партії “Народний Союз Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що російський бізнесмен Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ, намагаючись скомпрометувати українських політиків, діє за замовленням з Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, про це він заявив в інтерв’ю “Українській правді”,коментуючи останні заяви Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО.

“На мою думку, весь вилив інформаційного бруду координувався і координується з одного центру. Складається враження, що хтось у Києві бере в потрібний момент слухавку і замовляє в Лондоні черговий скандал”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

“Думаю, справжню мету заяв пана БЕРЕЗОВСЬКОГО розкриває не їх плутаний зміст, а час їх появи”, – заявив О.ТРЕТЬЯКОВ. - Борис Абрамович з`являється в найважчі моменти роботи нової української влади: після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО, під час газових переговорів із Росією, напередодні ключових подій парламентської виборчої кампанії”.

“За всієї хаотичності тверджень БЕРЕЗОВСЬКОГО, вони мають цілком конкретну мету”, – вважає О.ТРЕТЬЯКОВ. - Кожна його заява – це твердження про "зовнішнє фінансування" демократичних змін в Україні, це бажання дискредитувати Помаранчеву революцію, з якою він ніколи не мав нічого спільного. Присягання на вірність ідеалам свободи прикривають його справжнє завдання – скомпрометувати команду Президента України і безпосередньо Віктора ЮЩЕНКА”.

“Спеціальна парламентська комісія і правоохоронні органи не знайшли підтвердження заявам міжнародного авантюриста. Але голослівні звинувачення завдали відчутного удару по українській демократії”, – зауважив О.ТРЕТЬЯКОВ.

“Скандали і взаємні звинувачення у помаранчевому таборі допомогли повернутися з політичного небуття багатьом кучмістам. Невже це і є "розвитком демократії в Україні", яким так переймається Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ? Але цей хтось, у свою чергу, діє в межах чужого, а не власного сценарію. Написаний він не в Україні і спрямований проти України. Думаю, останні заяви БЕРЕЗОВСЬКОГО теж з`явились "на замовлення". Адже українська демократія знову перед вибором”, - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року після звинувачень у фінансуванні Б.БЕРЕЗОВСЬКИМ президентської виборчої кампанії Віктора ЮЩЕНКА, глава держави заявив, що не одержував гроші від Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО або з будь-яких інших іноземних джерел. Д.ЖВАНІЯ і О.ТРЕТЬЯКОВ також це заперечують.

У квітні 2006 року Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ звернувся до суду з вимогою до членів ради партії “Народний Союз Наша Україна” Давида ЖВАНІЇ та О.ТРЕТЬЯКОВА відзвітувати про використання наданих ним 22,850 млн. доларів США “на розвиток демократії в Україні”.