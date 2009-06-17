Газпром і далі обіцяє не штрафувати Україну

"Газпром", як і раніше, не має наміру пред`являти штрафні санкції Україні за недобір газу.

Про це заявив голова ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ, передає РІА "Новости".

"Надалі також дотримуватимемося такого підходу - не пред`являтимемо штрафних санкцій нашим українським партнерам", - заявив О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками першого кварталу 2009 року споживання імпортного газу Україною трималося на рівні дещо більш як 50% законтрактованих обсягів. Планка take or pay («бери або плати») в контракті ВАТ «Газпром» з НАК «Нафтогаз України» зафіксована на рівні 80% (такий обсяг поставок споживач має сплатити незалежно від можливості його використовувати).

Зокрема, в січні «Нафтогаз» законтрактував 1 млрд. куб. м газу, але відібрав лише 549 млн. куб. м, у лютому – близько 1,1 млрд. куб. м із тих, що планувалися 2 млрд. куб. м.

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контракту між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м.

Разом з цим, наприкінці квітня ц.р. після переговорів з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО в Москві прем`єр-міністр Російської Федерації .ПУТІН заявив, що між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягнуто домовленості про незастосування штрафних санкцій за недобір газу. «Цей контракт передбачає можливість не застосовувати штрафні санкції, що «Газпром» і робить... Обсяг штрафних санкцій, які можуть бути пред`явлені українській стороні, становить з урахуванням невідбору в квітні (з початку 2009 року – УНІАН) 2 млрд. доларів США. І санкції не застосовуються». Відповідаючи на питання, чи можуть бути такі санкції застосовані пізніше, В.ПУТІН відповів: «Ні» (цитати В.ПУТІНА зі стенограми прес-конференції, розміщеної на сайті голови уряду РФ).

Водночас Президент України Віктор ЮЩЕНКО 11 червня оцінив можливі штрафні санкції «Газпрому» до «Нафтогазу» за недобір газу в 40 млрд. грн.

За його словами, штрафні санкції за недобір газу в першому кварталі можуть становити 10,4 млрд. грн., а за недобір газу в другому кварталі – 30 млрд. грн.