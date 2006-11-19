Журналісти голодують на знак протесту проти підвищення тарифів на ЖКГ

На Луганщині журналісти незалежного видання “Сватівські відомості” розпочали голодовку на знак протесту проти підвищення тарифів на опалення.

Як повідомив кореспонденту УНІАН учасник акції Андрій КРЮКОВ, сьогодні о 10.00 на площі біля приміщення Сватівської міської ради журналісти газети розпочали безстрокову голодовку.

За його словами, на початок акції прийшло дуже багато сватівчан, були присутні й представники влади. Міський голова Сватова Микола ШЕРСТЮК розповів людям про призначення субсидій. На вимогу сватівчан негайно скликати позачергову сесію і скасувати нові тарифи М.ШЕРСТЮК пообіцяв, що сесію проведуть завтра о 15.00. Коли люди обурилися і сказали, що журналісти можуть замерзнути до того часу, то почули у відповідь: «Хай стоять, це їхня справа».

У свою чергу, голова Сватівської райдержадміністрації Євген РИБАЛКО запропонував учасникам акції електрогрілки, що одягаються на тіло, та приміщення райради.

До учасників акції вже приєдналася 71-річна жителька міста Людмила СВИЛОГУЗОВА.

Напередодні журналісти «Сватівських відомостей» звернулися до колег-журналістів з проханням надати інформаційну підтримку їхній акції безстрокової голодовки під гаслом «Краще померти від голоду, ніж платити за холод».

У своєму зверненні до журналістів вони зазначали, що 7 листопада Сватівська міська рада прийняла рішення про підвищення тарифів на опалення з 53 коп. до 10 грн. за квадратний метр. Журналісти видання вимагають від міської ради провести позачергову сесію, на якій скасувати рішення про підвищення тарифів.

Крім того, вони вимагають залишити старі тарифи до кінця опалювального сезону і перенести розгляд питання про підвищення на травень, створити постійну діючу комісію для вивчення ситуації щодо якості постачання послуг Сватівським відділенням «Теплокомуненерго», а також регулярно інформувати мешканців Сватове про роботу цієї комісії і по закінченню опалювального сезону провести громадські слухання, на яких комісія повинна відзвітувати про свою роботу. У разі, якщо вимоги журналістів не буде виконано, вони вимагають відставки міського голови, а відповідальність за стан свого здоров’я і всіх, хто приєднається до їхньої акції, покладають на міського голову та депутатів міськради.

Звернення до колег підписали журналісти «Сватівських відомостей» А.КРЮКОВ, Олена РАГРА та Юлія КРАСІЙ.

Лист зі своїми вимогами сватівські журналісти відправили до Сватівської міськради та Луганської облдержадміністрації. З ОДА вже надійшла відповідь, що губернатор Луганщини Олександр АНТІПОВ зустрінеться з журналістами, але час і дату поки що не вказано.