У Луценка найважчий період вже позаду

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що Україна подолала найважчий період потенційного зростання злочинності у зв’язку з економічною кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві під час наради з керівниками регіональних підрозділів органів внутрішніх справ.

«Найважчий період потенційного росту злочинності позаду. Сьогодні я, як міністр внутрішніх справ, з гордістю можу заявити, МВС зробило все, щоб наші громадяни були спокійні. Ніякого надзвичайного сплеску не допущено», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У той же час він визнав, що дещо збільшилася кількість грабежів і розбоїв.

«Мусимо чітко пам’ятати, що грабежі і розбої, на жаль, збільшуються. На кожну територію, де відчуваємо активізацію злочинності, ми залучаємо додатково бійців внутрішніх військ», - зауважив міністр.

Водночас він повідомив, що в середньому протягом доби на місцях до охорони громадського порядку залучається майже 9,5 тис. нарядів міліції, що на 1,5 тис. більше, ніж у минулому році.

Крім того, моніторинг злочинів, скоєних у громадських місцях, показав, що завдяки проведеній роботі впродовж 5 місяців цього року зменшилась кількість злочинів загально-кримінальної спрямованості на 4,5%. Разом з тим на 31,4% зменшилась кількість умисних вбивств у громадських місцях, на 20,9% - нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на 9,4% зменшилась кількість крадіжок та на 4,3% - хуліганських проявів.

Як поінформував Ю.ЛУЦЕНКО, перед початком літнього сезону міліція провела цільову операцію під назвою «Берег» для забезпечення правопорядку в місцях масового відпочинку людей.

Крім того, для забезпечення охорони громадського порядку в місцях відпочинку, особливо на півдні України, буде посилено охорону порядку додатковими підрозділами внутрішніх військ.

Водночас для підвищення охорони громадського порядку підрозділи МВС на місцях впроваджують у практику нові форми і методи, в тому числі використання технічних засобів.

Зокрема, наразі майже в усіх регіонах в усіх громадських місцях встановлено 1579 відеокамер і 2 тис. 737 автономних систем відеоспостереження з виведенням зображення до чергових частин підрозділів Державної служби охорони при МВС та можливість архівації даних.