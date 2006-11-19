Пройде презентація постімперської Росії та постмайданної України

11-00 - в конференц-залі готелю “Русь” Російсько-український інформаційний центр проведе презентаційний Форум «Постімперська Росія і постмайданна Україна: новий діалог». В рамках Форуму відбудеться презентація засновником Російсько-українського інформаційного центру Дмитром Рогозіним першої доповіді центру «Міфи і реалії російсько-українських відносин», а також дискусія між політиками і політологами двох країн. Запрошені: депутати Верховної Ради України Тарас Чорновіл («Партія регіонів»), Григорій Немиря (БЮТ), Віталій Шибко (СПУ), Микола Катеренчук («Наша Україна»), політологи Станіслав Белковський, Дмитро Видрін, Євген Мінченко, Володимир Фесенко, Вадим Карасьов, Андрій Окара та інші. Реєстрація представників ЗМІ з 10-00 на другому поверсі готелю «Русь» (вул. Госпітальна, 4). Телефони: 8-050-158-36-62, +7.495.517.8225, 8-067-504-52-73, e-mail:rosukrinform@gmail.com.