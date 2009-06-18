Турчинов впевнений, що депутат від БЮТ не стріляв у чоловіка

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що народний депутат Віктор ЛОЗИНСЬКИЙ (фракція БЮТ) не причетний до загибелі в результаті стрілянини чоловіка (1954 року народження) поблизу смт Голованівськ Кіровоградської області.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив у вівторок ввечері в ефірі програми “Шустер Live” на телеканалі “Україна”.

“Їхали в одній машині керівник Кіровоградської обласної прокуратури, керівник управляння МВС і депутат від БЮТ. Невідома людина почала обстрілювати цю машину. Вони люди військові, змушені були протидіяти цьому. Але ж, безумовно, не готові були відкривати вогонь, оскільки, як я розумію, просто не мали зброї”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За словами першого віце-прем’єра, було викликано спецназ, який затримав цю людину. О.ТУРЧИНОВ повідомив, що нападник помер у лікарні. “Я не знаю, хто це був, які мотиви у нього були стріляти, причому невідомо, по кому він стріляв - по представнику МВС, по прокурору чи по депутату. На це дасть відповідь слідство”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня близько 20.00 поблизу смт Голованівськ Кіровоградської області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗИНСЬКИМ, Голованіським районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув чоловік (1954 року народження).

Згідно з отриманою інформацією, народний депутат разом з місцевими керівниками прокуратури та МВС їхав в автомобілі вздовж мисливських угідь. У людині на узбіччі вони запідозрили браконьєра. За попередніми даними, той стріляв у бік машини. Після цього між чоловіками виникла сутичка, в результаті якої депутат, прокурор і правоохоронець затримали нападника.

За інформацією УНІАН, нападником виявився непрацюючий житель Голованівського району. Він був доставлений до Голованівської центральної районної лікарні з діагнозом «травматичний шок та вогнепальне поранення», де помер під час надання йому медичної допомоги.

У В.ЛОЗИНСЬКОГО, Є.ГОРБЕНКА та М.КОВАЛЬСЬКОГО діагностовано порізи і забої, які вони отримали під час опору чоловіка. У загиблого було виявлено і вилучено 2 одиниці вогнепальної зброї та ніж.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, на місце пригоди для з’ясування обставин виїжджав обласний прокурор Геннадій ТЮРІН з двома заступниками, а також співробітники міліції. Була організована дослідча перевірка, за результатами якої Управлінням МВС в області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого). За цією статтею передбачено покарання від 7 до 10 років ув’язнення.

Слідчими висунуто декілька версій інциденту, які зараз відпрацьовуються.

Водночас в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС УНІАН заявили, що не володіють інформацією з цього приводу.