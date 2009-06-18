МЗС перевіряє інформацію про затримання українського літака

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про затримання в Нігерії літака, який доставляв зброю з України до Екваторіальної Гвінеї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС.

За інформацією ІТАР-ТАРС, літак був затриманий нігерійськими спецслужбами в міжнародному аеропорту міста Кано на півночі країни, де здійснив екстрену посадку у зв`язку з технічною неполадкою.

За даними агентства САПА, екіпаж літака заарештовано. На борту під час обшуку виявлено 18 ящиків із зброєю.

За попередніми даними, троє льотчиків - громадяни України.