Гайдук з Бойком поїхали до Брюсселя

Після січневих проблем з постачанням газу з Росії до України й інших країн, Євросоюз всерйоз замислився, як зробити кращою безпеку поставок “блакитного палива”. У березні Єврокомісія оприлюднила так звану «Зелену книгу», де представлено нову енергетичну стратегію ЄС. Речниця Комісара ЄС з зовнішніх відносин і політики сусідства Емма Адвін напередодні заявила:

“У понеділок Єврокомісія організовує конференцію щодо зовнішньої енергетичної політики, щодо того, як ми підвищуємо безпеку енергопоставок, ефективніше працюючи з нашими партнерами і особливо з нашими сусідами”.

На конференції виступлять найголовніші посадовці Євросоюзу – голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, Верховний представник ЄС з зовнішньої політики й політики безпеки Хав’єр Солана, комісари Євросоюзу, які відповідають за зовнішні відносини і політику сусідства, енергетику, торгівлю, розвиток і гуманітарні відносини. Україну на конференції представлятимуть секретар Ради з національної безпеки й оборони Віталій Гайдук, міністр палива та енергетики Юрій Бойко, заступники глави Секретаріату президента Арсеній Яценюк та Олександр Чалий. Загалом на конференції будуть присутніми міністри закордонних справ або енергетики з 30 країн, а також промисловці, науковці, представники міжнародних організацій. Про перебіг конференції розповідає прес-секретар Адвін:

“Під час наших дводенних дебатів ми говоритимемо, як ми можемо розвинути більш послідовну і скоординовану зовнішню політику з енергетики, як розвинути енергетичний ринок і як ми можемо розвивати партнерство, що дозволить країнам за межами енергоринку ЄС більше інтегруватися на цей ринок”.

Дводенна конференція високого рівня, що її організовує Єврокомісія, сьогодні збере представників ключових країн у галузі енергетики, включаючи Україну.

Радіо "Свобода"