Кріль каже, що країні накидають зайвих три місяці виборчої кампанії

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА відволіктися від виборчих питань і повернутися до вирішення економічних проблем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Сьогодні українські політики захворіли на виборчу лихоманку. Вони не бачать нічого, крім своєї участі у президентській кампанії. Економікою та вирішенням соціальних питань зараз в країні не займається ніхто, бо і влада, і опозиція зосередилися виключно на формуванні штабів та розробці виборчих технологій», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи інформацію про початок формування виборчих штабів.

Політик нагадав, що «ще вчора БЮТ і ПР заявляли про скорочення виборчої кампанії та навіть хотіли обирати Президента в парламенті. Основним аргументом вони називали економічну кризу. А вже сьогодні перший віце-прем‘єр буде займатися не економікою, а розгортанням структури БЮТ на вибори. Те саме робитимуть депутати, що входять до опозиційного уряду. І це притому, що офіційно виборча кампанія розпочнеться у вересні».

«Фактично країні накидають три додаткових місяці виборчої кампанії. Три місяці політичних баталій. Три місяці, під час яких про економіку будуть говорити лише у форматі виборчих обіцянок», - зазначив І.КРІЛЬ.

На думку лідера “Єдиного Центру”, Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧУ, Арсенію ЯЦЕНЮКУ та іншим політикам варто до початку офіційного старту виборчої кампанії повернутися до роботи. «Ми розуміємо, що забути про кризу і втягнути країну у вибори – це набагато легше, ніж шукати гроші для «Нафтогазу» чи забезпечувати стабільність гривні. Але так діяти політикам в існуючих умовах – це злочин», – заявив він.