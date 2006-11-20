Жванія вийде на Майдан, щоб покаятися

"Майдан став жертвою бюрократії" , - так вважає народний депутат України Давид Жванія . Екс-міністр з питань надзвичайних ситуацій напередодні другої річниці Майдану виклав свою версію післяреволюційних подій у газеті "Дзеркало тижня": "Я знову вийду на Майдан у День Свободи. Вийду з покаянням перед народом, який стояв тут два роки тому й опинився зовсім не в тій державі, про яку мріяв. Тоді ніхто не повірив би, що Ющенко і Янукович крокуватимуть життям пліч-о-пліч...

Майдан став жертвою бюрократії. Практично всі політики Майдану були професійними чиновниками. Буквально кілька людей, зокрема і я, не працювали до цього в різних міністерствах і відомствах. Портфель міністра з надзвичайних ситуацій, одержаний після революції, став моєю першою державною посадою. Та наявність в уряді таких небюрократів погоди не робила — бюрократизм зжер ідею Майдану як стартового майданчика для реформ, як мірила ідей, прагнень, амбіцій новонародженого громадянського суспільства України".