ГАК не бачить сенсу у сесіях для галочки

Лідер фракції «Громадський актив Києва» Олександр ПАБАТ підтримує перенесення сесії Київради.

В інтерв`ю «Газете по-киевски» О.ПАБАТ сказав: через те, що «деякі політики по 3-4 години ділять крісла в залі засідань, а потім розповідають журналістам, яка погана влада, жовтнева сесія проходила в два заходи – з тижневим розривом». «Увесь цей тиждень комісії не могли нормально працювати й готувати матеріали до наступного засідання. Як ми можемо засідати 23 листопада, якщо ні в кого ще немає матеріалів? Адже проекти повинні роздаватися за 10 днів – щоб встигнути їх вивчити. А проводити сесії для галочки, а не для вирішення питань я не бачу сенсу», - підкреслив лідер ГАК.

Торкаючись теми підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві, лідер ГАК зазначив, що не «варто політизувати це питання, тим більше, після слів віце-прем`єра Володимира РИБАКА, який сказав, що Камбін підтримав обгрунтування підвищення тарифів». «Є економічна складова, й від неї нікуди не подітися. Тепер головне, щоб коли людина приходить у ЖЕК, їй не відповідали, що немає грошей», - підкреслив депутат.

О.ПАБАТ також високо оцінив роботу секретаря Київради Олеся ДОВГОГО. За словами депутата, О.ДОВГИЙ «ефективно організував роботу секретаріату, й підготовка до сесії стала більш гласною й якісною, ніж при Олександрові ОМЕЛЬЧЕНКУ. Засідання теж більш демократичні – є можливість будь-якому депутату виступати скільки завгодно, а раніше виступив один раз і все, твій ліміт вичерпано. Правда, є проблема, що деякі депутати намагаються «заполітизувати» Київраду».

Також, за його словами, «позитивне те, що влада не стала займатися самопіаром, а забезпечує функціонування міського господарства. Зараз це головний критерій оцінки».

Як повідомляв УНІАН, заступник Київського міського голови – секретар Київради О.ДОВГИЙ повідомив журналістам, що заплановане на 23 листопада засідання сесії Київради перенесене на 7 грудня.

“Відповідно до регламенту, міський голова або секретар Київради може відповідним розпорядженням внести корективи в дати проведення пленарних засідань. У цьому порушень ніяких немає”, - сказав О.ДОВГИЙ. Він підкреслив, що до кінця року буде проведено три засідання сесії Київради – 7, 14 і 27 грудня.

Згідно з його інформацією, на наступне пленарне засідання Київради планується винести дуже багато питань, які вкрай важливо “закрити” саме цього року. І через те, що обсяг цих питань значний, комісії міської ради не встигають пропрацювати їх до 23 листопада, є складнощі з термінами підготовки необхідних документів. «Для того, щоб відповідно до регламенту й з усіма процедурами ми змогли провести сесію з достатньо великим порядком денним, щоб ми могли розглянути якнайбільше питань, ми сесію перенесли з 23 на 7», - зазначив О.ДОВГИЙ, підкресливши, що “ніякої політичної складової в цьому немає”. На 14 грудня планується презентація бюджету столиці наступного року, а 27 грудня – його ухвалення.