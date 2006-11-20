Ключковський своє робить і просить не сумніватися

На сьогодні в Конституційному Суді України немає подань щодо скасування політичної реформи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

У свою чергу представник “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ розповів УНІАН, що робота над поданням триває: “сумнівів ні в кого не може бути”. Водночас він відмовився говорити про терміни внесення подання до КС.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада делегати другого етапу ІІІ з’їзду політичної партії “Народний Союз Наша Україна” прийняли рішення «Про удосконалення конституційної реформи в Україні». Згідно з цим документом, народним депутатам-членам партії доручено внести подання до Конституційного Суду з метою визнання Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року як такого, що був прийнятий з порушенням конституційної процедури його розгляду та ухвалення.

16 листопада Рада партії доручила Ю.КЛЮЧКОВСЬКОМУ підготувати вищезазначене подання.