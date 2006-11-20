Міліція затримала Максима Курочкіна в ”Борисполі”

Сьогодні в Київському аеропорту «Бориспіль» співробітниками міліції було затримано російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА, який підозрюється правоохоронцями в скоєнні низки злочинів.

Як повідомив УНІАН один із адвокатів М.КУРОЧКІНА, його підзахисного затримано за постановою Голосіївського районного суду Києва.

Наразі М.КУРОЧКІНА везуть до вказаного суду для того, щоб протягом 48 годин обрати йому міру запобіжного заходу.

Водночас, як зазначили в ДЗГ МВС України, Ялтинським судом та Голосіївським райсудом столиці стосовно М.КУРОЧКІНА видано постанову щодо примусової доставки для обрання міри запобіжного заходу в разі його прибуття до України, оскільки він підозрюється у двох фактах вимагання.

Як повідомлялося, 19 листопада в інтерв`ю НТН М.КУРОЧКІН повідомив, що 20 листопада він прилетить до Києва на прохання російського бізнесмена Володимира ВОРОБЙОВА і українського підприємця Геннадія КОРБАНА для вирішення конфлікту навколо Дніпропетровського ринку «Озерка». В.ВОРОБЙОВ звернувся до М.КУРОЧКІНА як до президента «Російського клубу».

Також причиною візиту називаються консультації з представниками української політичної і бізнес-еліти напередодні можливого в середині грудня візиту до України Президента РФ В.ПУТІНА. Предмет консультацій М.КУРОЧКІНА - українсько-російсько-американські відносини.