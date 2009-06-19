Баррозу сьогодні розповість про контакти з Путіним і Тимошенко

Лідери країн Європейського Союзу сьогодні, під час другого дня засідання Європейської Ради, обговорять ситуацію з постачанням газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сьогодні вночі на прес-конференції після першого дня засідання Європейської Ради.

“Завтра я буду доповідати у тому числі про свої останні контакти з прем’єр-міністрами Росії та України Володимиром ПУТІНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, питання безпеки постачання газу планувалося обговорити за вечерею в перший день засідання Європейської Ради.

Необхідність обговорення цього питання була викликана ситуацією з оплатою Україною за спожитий російський газ та газ, який необхідно закачати до підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення безперебійного транзиту російського газу до ЄС взимку.

18 червня у Брюсселі відбулося засідання газової координаційної групи ЄС за участю представників «Газпрому» і «Нафтогазу України», у ході якого обговорювалися дві ідеї: надання кредиту українській компанії для достатнього накопичення газу в ПСГ або ж придбання газу та зберігання його у ПСГ України європейськими компаніями.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для закачування до ПСГ достатньої кількості газу Україні потрібен кредит в 4 млрд. дол.