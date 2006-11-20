Курочкіна підозрюють в причетності до скоєння двох злочинів

Російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН підозрюється в причетності до скоєння двох злочинів. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило КУЛІКОВ, підтверджуючи затримання М.КУРОЧКІНА співробітниками лінійного відділу міліції аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, К.КУЛІКОВ проінформував, що 23 лютого 2005 року міський суд Ялти, розглянувши подання слідчого Ялтинського Головного управління МВС в АР Крим, виніс постанову про доцільність взяття під варту М.КУРОЧКІНА, який підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. (Частина 2 статті 189 (“Вимагання”) ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років за “вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому” – УНІАН.)

Крім того, повідомив К.КУЛІКОВ, 8 червня 2005 року Голосіївський районний суд міста Києва, розглянувши подання Головного слідчого управління ГУМВС України в м. Києві, яке було узгоджено з прокуратурою міста, дав дозвіл на затримання громадянина РФ М.КУРОЧКІНА на 72 години для його доставки до суду з метою обрання для нього міри запобіжного заходу.

К.КУЛІКОВ нагадав, що у лютому 2005 року М.КУРОЧКІН був українськими правоохоронцями оголошений у міждержавний розшук, а у червні цього року розпочалася процедура оголошення М.КУРОЧКІНА в міжнародний розшук.

Відповідаючи на питання журналістів, одне з яких стосувалося мотивів приїзду М.КУРОЧКІНА до України, К.КУЛІКОВ відповів: «Я не можу мотивувати ті дії, які він скоїв…».

Водночас, адвокат М.КУРОЧКІНА повідомив журналістам, що його підзахисний «приїхав (до Києва) з метою розставити всі крапки над «і» відносно звинувачень, які йому висунуті», оскільки достатньо тривалий час «ходять різні пересуди навколо цієї людини».

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада в інтерв`ю НТН М.КУРОЧКІН повідомив, що 20 листопада він прилетить до Києва на прохання російського бізнесмена Володимира ВОРОБЙОВА і українського підприємця Геннадія КОРБАНА для вирішення конфлікту навколо Дніпропетровського ринку «Озерка». В.ВОРОБЙОВ звернувся до М.КУРОЧКІНА як до президента «Російського клубу». Також причиною візиту називаються консультації з представниками української політичної і бізнес-еліти напередодні можливого в середині грудня візиту до України Президента РФ В.ПУТІНА. Предмет консультацій М.КУРОЧКІНА - українсько-російсько-американські відносини.

Сьогодні, 20 листопада, М.КУРОЧКІНА затримали в київському аеропорту «Бориспіль». Як повідомив один із адвокатів М.КУРОЧКІНА, його підзахисного затримано за постановою Голосіївського районного суду Києва. Протягом 48 годин має бути обрана міра запобіжного заходу щодо М.КУРОЧКІНА.