Суд визнав вину Луценка

Печерський районний суд Києва визнав вину міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в скоєнні ним двох правопорушень.

Про це УНІАН повідомив адвокат, який представляв інтереси Ю.ЛУЦЕНКА в суді, Юрій БЕРГЕЛЬСОН.

За його словами, відповідну постанову сьогодні оголосила суддя Печерського райсуду Інна ОТРОШ, розглянувши два протоколи генпрокуратури, в яких, зокрема, вказується, що Ю.ЛУЦЕНКОМ було не правомірно присвоєно чергові звання співробітникам міліції, а також за його підписом нагороджено двох осіб іменню зброєю МВС.

Як зазначив Ю.БЕРГЕЛЬСОН, у постанові, яку зачитала суддя, також вказується, що суд визнав неправомірними два укази Президента України стосовно того, що міністр внутрішніх справ не є держслужбовцем, і таким чином, як додав адвокат, суд визнав, що міністр МВС України є державним службовцем, а тому підпадає під дію закону України про корупцію і має нести визначену цим законом відповідальність в разі скоєння корупційних діянь.

У той же час Ю.БЕРГЕЛЬСОН зазначив, що суд в процесі розгляду матеріалів справи не встановив корисних мотивів, однак, все ж таки визнав Ю.ЛУЦЕНКА винним в скоєнні протиправних дій.

За словами адвоката, вказана постанова оскарженню не підлягає, однак може бути відмінена суддею Апеляційного суду.

Ю.БЕРГЕЛЬСОН в контексті сказаного ним поінформував, що прийняте судом рішення передбачає стягнення штрафу з Ю.ЛУЦЕНКА в розмірі 340 грн.

Разом з тим, адвокат вважає таку постанову суду «політичним рішенням, яким міністр визнаний винним в скоєнні корупційних діянь».

Адвокат, пояснюючи свою незгоду з цією постановою, припустив, що вона була написана судом заздалегідь, а не сьогодні, оскільки міститься на 20 аркушах.

Слід нагадати, що Печерський райсуд Києва продовжив розгляд зазначеної справи сьогодні о 9.00, а вже через півтори години після цього оголосив перерву в судовому засіданні до 13.30.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура знайшла факт корупційних діянь у роботі міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗ Романа Єрохіна.

За даними інформованого джерела, 15 листопада Генеральна прокуратура передала в Печерський райсуд Києва для розгляду по суті два протоколи, складені за нібито корупційні діяння Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема про невмотивовану роздачу високих звань і зброї.

Як заявили агентству УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у зв’язку з повідомленнями у ЗМІ про складання Генеральною прокуратурою України протоколів про вчинення корупційних правопорушень міністром внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКОМ, підставою для складання зазначених протоколів стали матеріали кримінальної справи, порушеної Генеральною прокуратурою України відносно посадових осіб МВС за ст. 365 ч.1 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб).

В той же час, заявляє ДЗГ МВС України, безпідставність порушення кримінальної справи встановлена постановою слідчого тієї ж Генпрокуратури від 14.11.06 р. про відмову в порушенні кримінальної справи відносно міністра внутрішніх справ у зв’язку з відсутністю у його діях складу злочину з мотивів відсутності заподіяння шкоди інтересам держави та громадян.

У ДЗГ МВС наголошують, що безпідставність порушення кримінальної справи одночасно свідчить і про незаконність слідчих та інших процесуальних дій по ній.

Міністром внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКОМ підписано звернення до суду щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи та визнання незаконними дій посадових осіб Генеральної прокуратури України.

Водночас, як сказав він в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (18-24 листопада) глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, «немає сумніву у тому, що Ренат КУЗЬМІН виконує замовлення. Його завдання - політично дискредитувати пана ЛУЦЕНКА. Нехай пан КУЗЬМІН, перед тим як робити такі дрібні подряпини на політичній постаті Юрія ЛУЦЕНКА, зробить аналіз, скільки видавалося зброї з 1994-го по 2004 рік. Нехай складе акти про корупцію на тих міністрів, яких вже немає, які є, але ховаються за межами України. А коли це зробить, нехай порівняє масштаби».