Черномирдін обіцяє замість себе молодого, симпатичного і нормального

Росія визначилася з кандидатурою нового посла в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції екс-посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

Відповідаючи на запитання, чи визначилася Росія з кандидатурою нового посла, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «Україна не буде без російського посла, ну звичайно, визначилися».

Водночас він зазначив, що заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН не буде послом в Україні.

«Він відмінний дипломат високого класу, він гідний, але в нього серйозна робота в МЗС», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

За його словами, новий посол буде «нормальним, симпатичним, молодим». Він також зазначив, що це буде не Костянтин ЗАТУЛІН.

В.ЧЕРНОМИРДІН сказав, що новий посол раніше був міністром у російському уряді. Водночас В.ЧЕРНОМИРДІН не зміг сказати, чи є в майбутнього посла українське коріння.