Начальники двох управлінь КМДА подали у відставку

Начальник головного управління КДМА з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків із громадськістю Олександр ЧЕРНІКОВ і начальник головного управління КДМА з питань регуляторної політики та підприємництва Віктор БІЛИЧ подали заяву про відставку з посад на знак протесту проти ігнорування Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ інтересів киян.

На прес-конференції вони продемонстрували свої заяви, передані у відділ кадрів сьогодні.

В.БІЛИЧ, пояснюючи свій вчинок, зазначив, що Л.ЧЕРЕНОВЕЦЬКИЙ зі своєю командою, ішовши на вибори, декларував підтримку малого і середнього бізнесу, а натомість, для бізнесменів і підприємців створюються нові бар’єри. Серед іншого, він розповів про те, що зараз КМДА відмовляється продовжувати оренду для підприємців, що призводитиме до того, що замість розвитку свого малого та середнього бізнесу підприємці будуть змушені «бігати коридорами КМДА і намагатись продовжити оренду на комунальну власність».

Також, серед негативів В.БІЛИЧ виділив те, що зараз іде повна заміна менеджменту на комунальних підприємствах.

Він зауважив, що іде заміна на підконтрольні кадри.

О.ЧЕРНІКОВ, пояснюючи своє рішення подати у відставку, також послався на передвиборчі обіцянки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО забезпечувати свободу слова. Але натомість, за його словами, в Києві «ми маємо всі ознаки повернення до практики часів сумнозвісних темників».

Він зазначив, що всі ЗМІ, які є комунальною власністю Київської адміністрації, перетворились «на кишенькові рупори Київського міського голови».

Він навів приклад по газеті «Вечірній Київ», а також по тому, що ТРК «Київ», Радіо «Київ», та інших виданнях, які мають відношення до мерії, не можна побачити різноманітних думок, в тому числі і щодо підвищення комунальних тарифів.

Він наголосив, що там є лише позиція КМДА.

Посадовці наголосили, що вони не могли залишатись на своїх посадах і вирішили зосередити свою діяльність на Київраді, депутатами якої вони є. Вони пообіцяли, що не відступлять від своїх поглядів і будуть добиватись справедливості вже як депутати.

В.БІЛИЧ зазначив, що як у депутатів, у них є достатньо повноважень, щоб впливати на ситуацію. Але вони не могли цього робити, залишаючись у виконавчих структурах.