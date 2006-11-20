Адвокат Курочкіна не знає, де його підзахисний

Адвокат російського бізнесмена Максима КУРОЧКІНА, якого сьогодні було затримано в Києві за підозорю в причетності до скоєння злочинів, занепокоєний інформацією збоку правоохоронних органів про місце перебування свого підзахисного.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

За словами адвоката, його ніхто із правоохоронців офіційно не повідомив про місце перебування М.КУРОЧКІНА, хоча, за його інформацією, останнього мали доставити з аеропорту «Бориспіль» до Голосіївського райсуду Києва для обрання міри запобіжного заходу.

Водночас, співрозмовник агентства повідомив, що за наявною у нього інформацією, слідчий слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві Михайло БАРТОШ, який розслідував кримінальну справу стосовно М.КУРОЧКІНА, перебуває в генеральній прокуратурі. З якою саме метою він там знаходиться, адвокат пояснити не може, а може лише здогадуватися…

Разом з тим, на запитання, де саме в Києві перебуває М.КУРОЧКІН, в ДГЗ журналістам відповіли, що правоохоронні органи мають ще 72 години для того, щоб суд обрав М.КУРОЧКІНУ міру запобіжного заходу.