Черновецький розуміє, що білі крила йому не допоможуть

На думку Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, існують три групи, які борються проти нього і намагаються дестабілізувати ситуацію в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

Мер вважає, що проти нього ведеться брудна політична боротьба, і «це боротьба за дестабілізацію в Україні загалом, починаючи з Києва».

Так, на думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, проти нього боротимуться постійно лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО і член фракції БЮТ в Київраді Михайло БРОДСЬКИЙ, «навіть якщо у мене виростуть крила білого кольору і проб`ються через піджак».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що ця боротьба серйозна і непримиренна, і в даній ситуації йдеться не про те, добрий він чи поганий мер, а про те, аби «захопити владу і битися за нову революцію». «Я не беру участі в революціях і намагатимусь не дати залучити в цьому киян», - заявив столичний міський голова.

Окрім цього, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, дестабілізувати ситуацію в Києві намагається група людей, які раніше, «образно кажучи, пили кров з київського міського бюджету». За словами мера, таких людей багато, у тому числі і серед депутатів, які обіймали раніше різні посади.

Окрім цієї групи, за словами мера, є ще одна «суто ситуативна група» депутатів, які утримуються на гроші іншої групи і які голосують так, як їм заплатять.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначив: «Це реалії нашої сьогоднішньої української політики. Нічого особливого більше у тому, що відбувається в Київраді, немає».