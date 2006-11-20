Ющенко дає Морозу, Януковичу і лідерам фракцій 10 днів на роздуми

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра та лідерів парламентських фракцій з проханням запропонувати кандидатури для включення в конституційну комісію. Протягом десяти днів кожен із них може запропонувати не більше трьох кандидатур.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Відповідні листи глава держави надіслав на адресу голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, народних депутатів Петра СИМОНЕНКА (фракція Комуністичної партії України), Василя ЦУШКА (фракція Соціалістичної партії України), Романа БЕЗСМЕРТНОГО (блок «Наша Україна»), Юлії ТИМОШЕНКО (фракція «Блок Юлії Тимошенко»), Раїси БОГАТИРЬОВОЇ (фракція Партії регіонів).

Комісію з опрацювання пропозицій щодо внесення змін до Конституції України та підготовки законопроектів, спрямованих на їх реалізацію, було створено Указом Президента від 2 листопада 2006 року. Мета комісії – забезпечити системну та комплексну підготовку пропозицій з удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні.