Руслана вийде на Майдан

Народний депутат Руслана Лижичко заявила, що має наміри святкувати річницю Помаранчевої революції. „Я буду святкувати річницю, а ідеї цієї революції зберігатиму в своєму серці все життя”, - заявила Лижичко, відповідаючи на запитання журналістів під час візиту до Львова.

Вона також сказала, що для неї є чужою нинішня політика подвійних і потрійних стандартів. „Для мене чужа сьогоднішня політика з подвійною і потрійною грою. Такі люди, як я, як Віталій Кличко прийшли у політику не тому, що нам щось потрібно від політики, а тому, що ми маємо сили щось змінити, ми відчували це під час революції, і відчуваємо зараз. Зі спілкування з Віталієм я знаю, що він, як і я, вважає Помаранчеву революцію важливою історичною подією, яка спричинила відчутні позитивні зміни в суспільстві та світогляді українців. Ми разом готові працювати, щоб закріпити та розвинути ці результати”, - сказала народний депутат.

„Мені чужі нечесні політичні ігри, але я вірю в нову політику, і докладатиму зі своїми однодумцями максимум зусиль для того, щоб наповнити політику новим, прогресивним змістом”, - підкреслила Лижичко.

Вона також розповіла про бачення своєї політичної діяльності. „Я особисто прийшла в політику, щоб підтримати європейський курс розвитку держави, максимально позитивно представити Україну на міжнародному рівні. Моя команда працює над тим, щоб європейські стандарти, стандарти демократії не залишалися деклараціями, а стали звичними для всіх українців”, - заявила Руслана Лижичко.