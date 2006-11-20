Черновецький відправив ”Арсенал” у вільне плавання

На муніципальні спортивні клуби Києва, зокрема і футбольний клуб «Арсенал», «чекає доля вільного плавання».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Я не вважаю, що кияни мусять платити за амбіції київського міського голови, який би бився за бюджетні гроші на футбольному або іншому полі з якимсь своїм політичним суперником. Це не притаманно міській владі підтримувати такого роду проекти», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, на сьогоднішній день він міг би створити при бажанні «ще сто клубів, які б прославляли моє скромне ім`я». Але, як сказав мер, «у мене є совість». «А за виграшем стоять сотні мільйонів гривень, які краще віддати тим, хто їх потребує», - додав мер столиці.