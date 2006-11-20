Місце Черновецького займе пенсіонер Кульчинський (фото)

Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу КУЛЬЧИНСЬКОГО народним депутатом України.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК, яке провів її голова Ярослав ДАВИДОВИЧ.

М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ - 1947 року народження, освіта вища, пенсіонер, проживає в м. Києві, член політичної партії „Народний Союз Наша Україна”, включений до виборчого списку блоку “Наша Україна” під № 87.

Перед цим ЦВК розглянула заяву Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, обраного до Верховної Ради за списком “Нашої України” (№29) 26 березня 2006 року, про його відмову від мандата народного депутата і визнала Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО таким, який відмовився від мандата депутата.

Кульчинський Микола Георгійович, голова Полтавського обласного об`єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта". Народився 10 квітня 1947 р. у м. Дубно, Рівненської обл. Освіта: Полтавський вечірній університет журналістики; Полтавська філія Інституту менеджменту та бізнесу, менеджер комерційної. діяльності. У 1969 р. заарештований і засуджений за ст. 187 ч.1 КК УРСР ("наклеп на радянську дійсність") на 2,5 роки ув`язнення в таборах загального режиму (покарання відбував в м.Бердянську, с.Аполонівці).

Депутат III і IV скликань Верховної Ради, фракція Нашої України.