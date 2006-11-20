Тимошенко розчарувала Довгого

Сьогоднішнє засідання, на якому було задекларовано створення депутатського об`єднання „Демократичний Київ”, до складу якого увійшли деякі депутати фракції БЮТ, „Наша Україна” та Блоку Віталія Кличка, є звичайним політичним фарсом, який продемонстрував справжні наміри цих політичних сил - захопити владу у Києві з метою вирішення власних приватних інтересів.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, заявив журналістам заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Секретар Київради наголосив на тому, що на засіданні була присутня лише третина депутатського корпусу, тому заява про наявність якоїсь „опозиційної більшості у Київраді – це відверта брехня”.

О.ДОВГИЙ також висловив здивування з приводу того, що народні депутати, які прийшли на це засідання, абсолютно не володіли ситуацією. „Ми бачили цинічну неправду людей високого рівня. Мені прикро, але ці люди для початку хоча б вивчили ті теми, які намагаються коментувати. Окрім того, коли за одним столом зібралися Юлія ТИМОШЕНКО та, приміром, Микола МАРТИНЕНКО, якого практично рік тому лідер БЮТ на всю країну назвала „корупціонером”, це викликає вже навіть не подив, а розчарування у політичній спроможності деяких політиків”, - заявив секретар Київради.

О.ДОВГИЙ зазначив, що Київрада вже давно прийняла рішення про продаж землі виключно на аукціонах, а заяви депутатів щодо ситуації з комунальними платежами взагалі не витримують жодної критики – „Київ – єдине місто в Україні, де влада запропонувала таку систему соціального захисту від наслідків підвищення комунальних тарифів, якої немає ніде в державі”. „Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і вся його команда працює над тим, щоб у Києві соціально незахищені верстви населення мали змогу платити за комунальні послуги менше, аніж до цього”, - наголосив секретар Київради.

„Мені б хотілося все ж сподіватися на те, що більшість тих народних депутатів, які сьогодні прийшли на це засідання, просто була навмисно дезінформована. Що ж до деяких депутатів Київради, зокрема, лідера фракції „Наша Україна” у Київраді Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО, то, за словами О.ДОВГОГО, „на відміну від депутатів Верховної Ради, депутата Київради до відповідальності за поширення неправдивої інформації притягнути можливо”.

Як повідомлялося, сьогодні депутати Київської міської ради від фракцій БЮТ, «Нашої України» та Блоку Віталія Кличка сьогодні офіційно підписали Декларацію принципів співпраці демократичних сил. Церемонія підписання пройшла на екстреному засіданні, що відбулось у сесійній залі приміщення Київської міської держадміністрації.