Який із Щербаня ліберал?

Голова Сумської обласної організації Ліберальної партії України Микола ЦИГАНЕНКО вважає малоймовірним повернення екс-голови ЛПУ, колишнього губернатора Сумщини Володимира ЩЕРБАНЯ до лав лібералів.

Про це він cказав в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, М.ЦИГАНЕНКО висловив думку, що В.ЩЕРБАНЬ „навряд чи повернеться в ЛПУ, він може створити нову партію або стати членом Партії регіонів”. При цьому М.ЦИГАНЕНКО підкреслив, що „ЩЕРБАНЬ на сьогоднішній день не є членом ЛПУ”.

Стосовно позиції партії до ситуації навколо свого колишнього керівника, то М.ЦИГАНЕНКО зауважив, що наразі вона не визначена, оскільки нинішнє керівництво лібералів з цього питання ніде не виступало. „Засідання політради ЛПУ відбудеться наприкінці грудня і, думаю, саме на ньому буде визначено нинішнє ставлення нашої партії до ЩЕРБАНЯ. Особисто я вважаю, що всі крапки в кримінальних справах, порушених стосовно екс-голови Сумської облдержадміністрації, та виправдання або не виправдання ЩЕРБАНЯ повинен розставити суд”, - сказав М.ЦИГАНЕНКО.

М.ЦИГАНЕНКО розповів також, що під час губернаторства В.ЩЕРБАНЯ Сумська облорганізація ЛПУ налічувала близько 5 тис. членів, а сьогодні їх кількість скоротилася майже вдвічі. Пояснюючи цей факт, М.ЦИГАНЕНКО наголосив: „Коли ЩЕРБАНЬ був головою ЛПУ і керівником Сумщини, то й багато керівників різного рівня носили партквитки лібералів. А по своїй суті, як згодом з’ясувалося, всі вони, насправді, були просто кон`юнктурщиками, здатними навіть в такий спосіб вирішувати власні питання перед губернатором. Але практично всі колишні керівники у 2005 році після від’їзду ЩЕРБАНЯ з України до США написали відповідні заяви і вийшли з лав нашої партії”.

„ЛПУ, як і будь-яка партія, що не пройшла на минулих виборах до Верховної Ради, перебуває у стадії перегрупування, очищається від „баласту”, веде переговори з іншими силами щодо подальшої участі у політичному житті держави. Щодо Сумщини, то зараз практично в усіх районах та містах обласного підпорядкування укомплектовані місцеві осередки, і наявність до кінця цього року в лавах ЛПУ близько трьох тисяч жителів нашої області можна вважати оптимальним показником”, - підсумував М.ЦИГАНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЩЕРБАНЬ очолював ЛПУ з січня 1996 року. Наприкінці травня 2005 року В.ЩЕРБАНЬ, який тоді перебував за кордоном, надіслав у партію заяву про відставку з посади голови Ліберальної партії України.