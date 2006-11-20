Черновецький: об’єднання “Демократичний Київ” є фарсом

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що він має більшість у Київській міській раді, а новостворене об’єднання “Демократичний Київ” є фарсом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам після екстреного засідання депутатів фракцій Київради БЮТ, "Наша Україна" та Блоку Віталія Кличка, яке було оголошене установчими зборами депутатського об’єднання “Демократичний Київ”.

"Ми маємо у своєму розпорядженні більшість у Київраді, і я буду проводити реформи, про які я обіцяв киянам", - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Натомість створення депутатського об`єднання "Демократичний Київ" він назвав фарсом і заявив, що в ньому немає більшості. "Жодної більшості сьогодні не було", - наголосив він.

"Це все лише жменька людей, з яких на позиції стоять одиниці, і то через те, що вони мають мало інформації і позбавлені можливості спілкування з мною під загрозою бути виключеними з фракцій", - сказав мер.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав "нечесним і недемократичним" те, що його не запросили на установчі збори об`єднання.

“Якби ті люди, які збиралися сьогодні тут, не ділили шкуру невбитого ведмедя, то вони б запросили мене, щоб я конструктивно з ними розмовляв і відповідав на найбільш животрепетні запитання”, - сказав він.

Мер вкотре підкреслив, що хоче провести теледебати з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО. “Повторіть, будь ласка, моє запрошення Юлії Володимирівні, щоб вона прийшла зі мною на прямий ефір і щоб люди побачили, як насправді йдуть справи з правдою і неправдою в Київраді”, - сказав він журналістам. Він також наголосив, що хоче розповісти в прямому ефірі про його особисті розмови з Ю.ТИМОШЕНКО, під час яких, за його словами, жодних претензій вона до нього не висувала.